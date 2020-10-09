Путепровод через железную дорогу запустили в Заларях

В поселке Залари запустили в эксплуатацию путепровод через железную дорогу.

В поселке Залари торжественно открыли долгожданный путепровод через железную дорогу. Он объединил не только две части поселка, но и соседние районы. А главное позволит жителям избавиться от многочасовых ожиданий на железнодорожном переезде.

В мероприятии приняли участие председатель Заксобрания региона Александр Ведерников, депутат Ольга Безродных, депутат ГосДумы РФ Сергей Тен, мэр района Владимир Самойлович, представители правительства области, компании подрядчика, главы территорий и жители поселка.

«Это знаковое событие не только в жизни поселка Залари, но и других районов области. Идея строительства путепровода родилась еще в 80-х годах. И наконец, сегодня она воплотилась. Объект был на постоянном контроле депутатов Законодательного Собрания, для нас это была одна из ключевых задач, от решения которой зависели безопасность и удобство жителей. Надеюсь, новая дорога станет для поселка хорошим стимулом к дальнейшему развитию», - сказал Александр Ведерников.

Строительство было начато в 2018 году. Протяженность путепровода – 1,68 км, сейчас строители завершают благоустройство подъездных путей. Общая стоимость объекта составила 423,6 млн рублей. Софинансирование из областного бюджета составило 93%, привлекались средства из местного и муниципального бюджетов.

Весь ход строительства путепровода находился на парламентском контроле двух депутатских созывов. В прошлом году депутаты поддержали обращение главы района и помогли добиться дополнительного финансирования для окончательного завершения строительства. В частности, не хватало средств на ремонт автомобильных дорог, ведущих к путепроводу.

Глава района Владимир Самойлович сказал, что теперь в планах строительство и других дорог, а также реконструкция школы и строительство нового комплекса Заларинской районной больницы. Во время посещения Александром Ведерниковым старого здания больницы, мэр рассказал, что в ближайших планах разработка проектно-сметной документации. На это потребуется 40 миллионов рублей.