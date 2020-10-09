28-летний водитель тонированной Лады Гранты пропал без вести в Иркутске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

В Иркутске вот уже две недели ищут пропавшего без вести 28-летнего Степана Сучкова. Мужчина не выходит на связь со своими родными и близкими с 24 сентября. В тот день он уехал на коричневой тонированной Ладе Гранте и исчез. Известно, что в последний раз его видели в Усолье-Сибирском.

В пресс-службе ГУ МВД России сообщают особые приметы пропавшего мужчины. На вид ему 20-25 лет, рост 165-170 см, европейская внешность, худощавое телосложение, светло-зеленые глаза. Короткие темно-русые волосы. Также известно, что на его автомобиле повреждено переднее правое крыло.

Всех, кто, что-либо знает о местонахождении Степана Сучкова, просят обращаться в ближайший отдел полиции.

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