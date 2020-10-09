Иркутская область может стать одним из лидеров по развитию инклюзивного спорта

Ирина Синцова: У Иркутской области большой потенциал стать одним из лидеров по развитию инклюзивного спорта.

У Иркутской области есть все возможности в ближайшие несколько лет стать одним из лидеров в стране по развитию адаптивного, инклюзивного спорта. Об этом заявила председатель комитета по социально-культурному законодательству Заксобрания региона Ирина Синцова.

Она посетила соревнования в социальной деревне «Семейная усадьба» в селе Усть-Балей это передовой и уникальный проект для социализации людей с ментальными нарушениями. В мероприятии, кстати, приняли участие также гендиректор международной организации «Специальная олимпиада России» Егор Лебедев и заведующая амбулаторным психоневрологическим отделением Иркутского психоневрологического диспансера Аннв Разумович.

«Потребность обеспечить по возможности равные условия привело к развитию так называемой инклюзии – включения людей с инвалидностью в активную общественную и спортивную жизнь, учебу, – отметила Ирина Синцова. – И сегодня регион активно работает над созданием материально технической базы, есть профессиональные тренеры-практики, и организация мероприятий ориентирована на вовлечение как можно большего числа инвалидов в спортивную жизнь, на развитие новых видов спорта».

Сегодня наши спортсмены готовятся к юнифайд-футболу, одному из видов инклюзивного спорта. Всероссийский этап соревнований пройдет в октябре в Сочи. В Иркутской области этот вид спорта начинает активно развиваться – региональный этап прошел на базе училища олимпийского резерва в Ангарске. Ирина Синцова отметила, что из пяти членов команды три человека – это атлеты, ребята с ментальными нарушениями, два человека – это партнеры, их здоровые сверстники.

Также впереди Всемирная Зимняя Специальная Олимпиада, которая пройдет в Казани в 2022 году. Участие в ней примут две тысячи атлетов из 108 стран. Специальную Олимпиаду развивают и в Иркутске на базе организаций по работе с инвалидами – «Семейной усадьбе» в Усть-Балее и Фонду Тихомировых по реабилитации детей-инвалидов с помощью верховой езды.

Депутат считает, что региону нужна школа адаптивного спорта, а первым этапом может стать открытие специальных отделений в детско-юношеских спортивных школах. Отдельным направлением должно стать и развитие спорта для лежачих больных.

«Наша задача – максимально приблизить жизнь таких ребят по условиям к жизни их сверстников. Для них спорт – это не просто здоровье и достижения, это, прежде всего возможность полноценного общения», – добавила парламентарий.