Смертельное ДТП в Черемховском районе: погибла 17-летняя девушка Фото: Иван ВИСЛОВ

Крупная авария произошла 7 октября в Черемховском районе. На 21 километре трассы «Рысево –Каменно-Ангарск», 16-летний водитель ВАЗ-21074, не справился с управлением и съехал с дороги в кювет, где машина перевернулась.

- На месте погибла 17-летняя пассажирка Жигулей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Водитель, а также еще две пассажирки 15 лет, с различными травмами доставлены в больницу.

Во всех причинах этой трагической аварии разбираются инспекторы ГИБДД. Полицейские еще раз просят жителей Приангарья не пускать детей за руль автомобилей, и хранить ключи от замка зажигания в недоступном для них месте.

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