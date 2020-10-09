Участок трассы «Байкал» перекрыли из-за снегопада. Фото: ФКУ Упрдор "Прибайкалье".

Внимание, автомобилисты! Из-за снегопада, который обрушился на Иркутскую область, вечером, 9 октября временно ограничили проезд по трассе Р-258 «Байкал» в Слюдянском районе. Проезд закрыт с 85 по 89 километр.

- На месте работает снегоуборочная техника, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Кроме того, там дежурят инспекторы ГИБДД, которые регулируют движение и помогают автомобилистам.

Полицейские еще раз призывают всех автомобилистов соблюдать скоростной режим на городских улицах и на трассах. Также, по возможности стоит воздержаться от дальних поездок.

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