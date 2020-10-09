Иркутский «Зенит» проиграл в гостях питерской «Звезде». Фото: Татьяна ГЛЮК.

Футболисты иркутского «Зенита» продолжили свою неудачную серию в Профессиональной футбольной лиге. В очередном выездном матче наша команда проиграла «Звезде» из Санкт-Петербурга со счетом 0:2.

В первом тайме в ворота иркутской дружины влетел один мяч. Перед самым перерывом мяч в собственные ворота срезал защитник «Зенита» Сергей Пономаренко. Ну а в дебюте второго отрезка питерцы удвоили преимущество. Навес партнера с правого фланга головой замкнул Юрий Галеев. Отыграть хотя бы один мяч у зенитовцев так и не удалось.

Следующий матч иркутский «Зенит» должен провести 13 октября. На своем поле наша команда примет московский клуб «Локомотив-Казанка».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иркутский ФК «Зенит» может сняться с Первенства России (Подробности)