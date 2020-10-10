Погода в Иркутске 10 октября: ветряно и морозно Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске, 10 октября, осадков не ожидается. На небе – облака, ветер дует с юго-запада со скоростью 5-10 м/с.

«Температура днем ожидается 0…+2 градуса», - сообщает - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

По области в воскресенье возможен мокрый снег и снег. Ветер в регионе гуляет юго-западный, северо-западный с силой 2-7 м/с, местами возможны порывы до 14 м/с. В Приангарье температура воздуха сегодня может и не подняться выше нуля …. -1 …+4, где-то будет и вовсе -6.

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