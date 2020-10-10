Навигация на Ангаре завершится 1 декабря Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С сегодняшнего дня, 10 октября, маломерные суда больше не могут ходить по рекам Иркутской области. Навигация завершена. Исключение здесь составляет только Ангара – по этой реке движение маломерных судов разрешено до начала зимы – 1 декабря.

Нарушение, помимо угрозы для жизни, грозит штрафом от 5000 до 10 000 рублей.

«Инспекторы ГИМС будут осуществлять контроль за выходом маломерных судов с лодочных станций», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Судовладельцам специалисты напоминают, что борта нужно подготовить к зимовке. Нельзя оставлять их заправленными горюче-смазочными материалами.

ПАМЯТКА

Навигация на водоемах Иркутской области разрешена:

на реках области – 1 мая-10 октября;

на Ангаре – 1 марта-1 декабря;

на водохранилищах – 15 мая-1 ноября;

на Байкале – 15 мая-25 декабря.

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