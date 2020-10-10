ДТП на трассе Иркутск-Листвянка: в аварии погибли оба водителя Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области за минувшие сутки произошло восемь ДТП. В авариях погибли четыре человека, еще четверо взрослых и шестеро детей получили травмы.

Так, на трассе Иркутск-Листвянка после столкновения иномарок Фольксваген Таурег и Киа Бонго скончались оба водителя.

«ДТП произошло около 20:25 часов накануне вечером», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – «По предварительным данным, 20-летний водитель в Фольксвагене не справился с управлением».

Его автомобиль вынесло на встречку, где и произошло столкновение. В Киа за рулем находился 49-летний мужчина.

Еще одно ДТП произошло вечером 9 октября в Усольском районе. На трассе «Сибирь» Тойота Рактис столкнулась с большегрузом Вольво.

«34-летняя женщина-водитель легкового автомобиля погибла на месте до приезда скорой помощи», - рассказали полицейские. – «Ее пассажиры – трое детей доставлены в больницу с травмами».

Сотрудники ГИБДД отмечают, что из восьми ДТП, произошедший за стуки, в семи случаях на автомобилях были летние шины.

«В Иркутской области сейчас неблагоприятные метеорологические погодные условия, откажитесь от поездок на дальние расстояния», - просят специалисты. – «если такая необходимость все-таки возникла – проверьте техническое состояние машины, смените шины на зимние».

Также соблюдение скоростного режима остается приоритетным во всех поездках. На дорогах региона сейчас возможны обледенения.

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