Чемодан с икрой и красной рыбой украли у пассажира самолета на Москву Фото: Иван ВИСЛОВ

Необычная кража произошла накануне в городе Улан-Удэ. Неизвестно, знал ли вор, что собирается украсть, однако, добычей его стал чемодан с красной рыбой и икрой. Его он стащил в аэропорту у пассажира рейса «Петропавловск-Камчатский-Москва».

«Пассажир обратился в полицию», - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте. – «Общая стоимость украденных деликатесов составила 28 тысяч рублей».

Полицейские оперативно разыскали подозреваемого. Им оказался 37-летний житель Улан-Удэ. Ценный, вкусный багаж возвращен владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Укравшему рыбу с икрой грозит до 5 лет лишения свободы.

Читайте также:

«Платим кредит за квартиру, которой нет»: риелтор из Ангарска обманула 23 сибиряка на 28 млн рублей. Директор агентства недвижимости брала деньги с клиентов за покупку жилья, но не передавала продавцам (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08