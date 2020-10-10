Компенсацию за укус бродячей собаки отсудил житель Улан-Удэ Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Безнадзорные животные на улицах доставляют немало проблем, особенно если сбиваются в стаи и начинают проявлять агрессию к людям. Так, жителя Улан-Удэ за ногу укусила одна из таких собак. Мужчина обратился к медикам с раной левой ноги. Ему также пришлось пройти курс лечебно-профилактических прививок, чтобы не заболеть бешенством. Все это доставило проблемы и неудобства, и пострадавший обратился в суд за компенсацией морального вреда в размере 15 000 рублей.

«Факт причинения вреда здоровью истца был доказан», - сообщает пресс-служба Советского районного суда города Улан-Удэ. – «Решением суда требования истца удовлетворены частично. В его пользу взыскана компенсация морального вреда в размере 10 000 рублей».

Выплатит ее организация, которая в то время должна была заниматься отловом бродячих собак. Отловщики подавали апелляцию, но Верховный Суд Республики Бурятия по гражданским делам оставил решение неизменным.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08