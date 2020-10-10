В ДТП в Усольском районе погибла многодетная мать Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Трагедия произошла накануне вечером на трассе «Сибирь» в Усольском районе Иркутской области. 9 октября около 19.25 на федеральной дороге столкнулись легковой автомобиль Тойота Рактис и тягач Вольво.

За рулем легковушки была мать троих детей, которые в тот момент также находились в автомобиле.

«34-летняя женщина погибла на месте, еще до приезда медиков», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Детей с травмами различной степени тяжести увезли в больницу. Пострадал ли водитель грузовика, не сообщается. Точные причины и обстоятельства данного ДТП сейчас выясняют сотрудники ГИБДД. Полицейские просят сейчас воздержаться от поездок на дальние расстояния - метеоусловия неблагоприятные, а также следить за скоростным режимом и вовремя менять резину на колесах.

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