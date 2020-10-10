Еще пять пациентов умерли от коронавируса в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжает расти количество случаев заражения коронавирусом. Только за сутки COVID-19 лабораторно подтвердился у 159 заболевших. Еще 29 человек попали в больницы.

«Всего в медучреждениях региона с диагнозом коронавирус находится 1852 пациента», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

Общее число случаев заражения COVID-19 в Приангарье достигло 20 406. Из них большинство – 17 700 ( за сутки плюс 57) – уже с инфекцией справились. К несчастью, на территории области есть и летальные исходы течения болезни.

Сегодня, 10 октября, стало известно, что еще пять заболевших скончались от новой коронавирусной инфекции. COVID-19 с начала пандемии в регионе уже сгубил 266 человек, еще 90 с таким же диагнозом умерли от иных заболеваний.

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