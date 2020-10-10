В общественный транспорт Иркутска без масок пускать не будут

В автобусы Иркутска без масок пускать не будут Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Количество случаев заражения в Иркутской области растет. За сутки в регионе диагноз COVID-19 подтвердился у 159 заболевших, 37 из них проживают в Иркутске. Так, сложилось, что именно в столице Приангарья зафиксировано наибольшее число заражений с начала пандемии – 9692, по данным на 10 октября. Мэрия города решила усилить контроль масочного режима в общественном транспорте с 12 октября. Для этого провели встречу с перевозчиками.

«Все компании приняли решение, что в общественный транспорт пассажиров будут пускать только в средствах индивидуальной защиты», - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска. – «Водитель имеет право не продолжать дальнейшее движение, если кто-то из пассажиров в салоне находится без маски».

Самим же пассажирам и водителям нахождение в салоне без маски грозит штрафом, так как в наше – «коронавирусное» время - это является административным правонарушением. Для разных категорий граждан сумма наказания разная – от тысячи до 300 тысяч рублей.

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