МЧС: гололед будет 11 октября на дорогах Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Холодный фронт, устроивший снегопад в Красноярске, добрался до Иркутска вечером 9 октября. Выпал снег. В связи с этим в регионе увеличилось количество ДТП в том числе и со смертельным исходом. В Усольском районе погибла многодетная мать, управлявшая Тойотой Рактис. На автодороге из Иркутска до Листвянки в столкновении автомобилей погибли оба водителя. Им было 49 и 20 лет.

Сотрудники МЧС предупреждают, что на дорогах области следует быть аккуратнее.

«Синоптики сообщили, 11 октября на трассах будет снежный накат и гололедица», - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Иркутский Гидрометцентр дает прогноз на завтра: по области – переменная облачность, местами снег, утром местами туман, порывы ветра могут достигать 14 м/с. Ночью за окном сибиряков -5…-10, при прояснении до -17, днем от -5… до +5 градусов. В столице Приангарья 11 числа без существенных осадков, ветер до 10 м/с, ночью до -9, днем до +4.

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