Ангарский ХК «Ермак» проиграл «Звезде» в первом матче после карантина. Фото: Татьяна ГЛЮК,

Хоккеисты ангарского «Ермака» неудачно провели первый матч после выхода с карантина. На своем льду «оранжевые» проиграли московской «Звезде» со счетом 3:5.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. На точный бросок москвича Никиты Макеева, наши парни ответили голом Матвея Заседы. Второй отрезок остался за гостями, которые забросили еще две шайбы. Дубль оформил Владислав Барулин. Правда, ангарчане размочили счет благодаря голу все того же Матвея Заседы.

До победы армейцы довели дело в заключительном периоде, забив еще дважды. Все, на что хватило хозяев отыграть еще одну шайбу усилиями Александра Шикуна.

Следующий матч «Ермак» проведет 12 октября. На своем льду «оранжевые» примут «Динамо» из Московской области.