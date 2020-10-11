В Бурятии больных коронавирусом, которые лечатся на дому, будут отслеживать по геолокации Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус возвращается в регионы Сибири и Дальнего Востока, с каждым днем фиксируется все больше новых случаев заражения. И для борьбы с COVID-19 власти регионов вводят новые меры.

Так, например, в Бурятии глава региона Алексей Цыденов поручил отслеживать больных коронавирусом пациентов, которые лечатся на дому, с помощью геолокации.

- Контроль за соблюдением амбулаторными пациентами режима изоляции будет осуществляться с помощью операторов мобильной связи, - заявил он во время внеочередного заседания Республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

Как отметил глава Бурятии, такая система электронного мониторинга использовалась для отслеживания и контроля контактных лиц. Теперь эту практику возобновят. Поводом стали многочисленные жалобы на нарушения жителями республики режима изоляции при прохождении лечения на дому.

Помимо этого, в республике планируют организовать доставку на дом продуктов и товаров первой необходимости для амбулаторных пациентов. Это делается также для того, чтобы больные, которые проходят лечение вне госпиталей, сидели дома, а не ездили в общественном транспорте и не ходили по магазинам.

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