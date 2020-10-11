Житель Качугского района из ревности убил знакомого в лесу. Фото: скриншот с оперативного видео СУ СК России по Иркутской области.

Следователи и полицейские Иркутской области раскрыли убийство 32-летнего мужчины, совершенное шесть лет назад. Причастным к преступлению оказался знакомый убитого, который все эти годы скрывался в Улан-Удэ. Подозреваемый расправился с товарищем на почве ревности.

Преступление было совершено еще летом 2014 года в Качугском районе. Как полагают следователи, двое мужчин находились в лесу в районе поселка Лесной. На почве ревности один из них схватился за нож зарезал соперника. Он исполосовал оппонента так, что тот умер от полученных ран на месте преступления. Сам же предполагаемый преступник тогда скрылся.

- В сентябре этого года было возобновлено предварительное следствие, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Следователь-криминалист, который принял дело к производству, совместно с сотрудниками полиции установил причастность к убийству 35-летнего мужчины.

Накануне в Улан-Удэ полицейские задержали предполагаемого убийцу. Ему уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения – заключение под стражу. Следователи проводят с задержанным проверку показаний на месте и собирают другие доказательства по уголовному делу.