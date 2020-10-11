162 новых случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Иркутской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За сутки в Иркутской области было выявлено 162 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб при правительстве региона.

Из вновь выявленных случаев 85 человек были госпитализированы. Всего на лечении в больницах региона на утро 11 октября находится 1 937 пациентов.

При этом выздоровело за сутки 64 человека, а всего за все время пандемии COVID-19 победили 17 764 человека.

Но, к сожалению, не обошлось и без жертв. Еще четыре человека скончались от COVID-19 за последние сутки в Иркутской области. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 270 смертей от COVID-19. Еще 90 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, умерли от иных заболеваний.

Всего с начала пандемии в Иркутской области официально подтверждено 20 568 случаев заражения коронавирусом.

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