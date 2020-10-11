Водитель в Усть-Куте наехал на пешехода и скрылся с места ДТП. Фото: скриншот с видео в группе "ДТП 38RUS"

В Усть-Куте на камеры видеонаблюдения попала авария, в результате которой водитель авто сбил пешехода. Запись опубликована в группе «ДТП 38RUS» в соцсети Instagram.

На кадрах видно, как автомобиль белого цвета на перекрестке сбивает человека и уезжает. Причем, пока пешеход переходит дорогу, автомобиль стоит чуть в стороне. Затем машина разворачивается, наезжает на пешехода и скрывается. Сейчас автомобилиста разыскивает полиция.

В комментариях к видео пользователи отмечают, что наезд на пешехода был совершен умышленно. Так ли это на самом деле, предстоит разобраться правоохранителям.

Читайте также:

В ДТП в Усольском районе погибла многодетная мать (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08