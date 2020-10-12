Угнанные иномарки спустя 8 лет вернутся к владельцам в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Три Тойоты – Королла-Филдер, Премио и Королла – сейчас находятся на арестплощадке, но в скором времени вернутся своим законным владельцам. Свои машины водители не видели кто шесть, а кто и восемь лет. Именно столько автомобили находились в розыске после их угона.

«Toyota Corolla-Fielder была похищена в 2014 году в Улан-Удэ в Бурятии, а Toyota Premio и Toyota Corolla – были угнаны у иркутян 8 лет назад», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Найти «ласточек» удалось благодаря работе сотрудников Интерпола в Иркутской области. Полицейские совместно с иностранными коллегами из Японии выяснили, что у данных машин были изменены идентификационные номера. Автомобили в скором времени вернутся к хозяевам, а вот преступников, совершивших угоны несколько лет назад, еще предстоит разыскать.

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