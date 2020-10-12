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Сибиряк оплатил 30 000 рублей штрафа после ареста его Лексуса

Житель Иркутской области получил наказание за то, что ездил пьяным за рулем
Мария КНЯЗЕВА
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Сибиряк оплатил 30 000 рублей штрафа после ареста его Лексуса

Сибиряк оплатил 30 000 рублей штрафа после ареста его Лексуса

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Чтобы должник уплатил штраф ГИБДД, судебным приставам пришлось описать его имущество. Автомобиль Lexus RX 2011 года выпуска был арестован. В дальнейшем машину предстояло продать с торгов. Мужчина, попавшийся полицейским пьяным за рулем, тут же нашел нужную сумму – 30 000 рублей – и заплатил штраф, назначенный ему в виде наказания за такое нарушение правил дорожного движения.

До этого могло бы и не дойти, если бы нарушитель сразу послушал приставов, ведь они предупреждали сибиряка, что на уплату задолженности у него есть два месяца - 60 суток. Однако, житель Усольского района Иркутской области решил дождаться принудительных мер.

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