За отказ подкурить сигарету 19-летний парень избил и поджег жителя Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Убийство с особой жестокостью совершил 19-летний парень в поселке Забитуй в Аларском районе Иркутской области.

- Подкурить не найдется? – будучи пьяным, спросил он у прохожего в июле прошлого года. Получил отказ в виде бранной речи с матами. Ответ парень воспринял как оскорбление и начал избивать сибиряка – множество раз ударил по голове.

«После избитый направился к своему дому, парень проследовал за ним и во дворе дома продолжил его избивать», - сообщает пресс-служба Иркутского областного суда. – «Ножом ранил мужчину в бедро и голень, видя, что потерпевший еще жив, злоумышленник решил поджечь его».

Из лежавшей неподалеку бензопилы, преступник вылил жидкость на мужчину, также облил ей дом, поджег и скрылся. Мужчина скончался в больнице из-за термических ожогов.

«Пожаром был уничтожен дом и находящее там имущество, всего на общую сумму более 120 000 рублей», - отмечают в суде.

Накануне молодому человеку озвучили приговор, его признали виновным по статьям «Убийство» и «Умышленное уничтожение чужого имущества». Подсудимого приговорили к 11, 5 годам лишения свободы. Их он проведет в колонии строгого режима.

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