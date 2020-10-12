Еще 171 человек заразился коронавирусом в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области с каждым днем продолжает расти количество зараженных коронавирусом. На утро, 12 октября инфекцию подхватил еще 171 человек. Таким образом, количество заболевших в нашем регионе составляет уже 20739. Госпитализировано 2014 сибиряков. Такие данные приводит оперштаб правительства Иркутской области.

Увы, но, с каждым днем, в Приангарье растет количество умерших от COVID-19. За сутки скончались еще два пациента, у которых официально был подтвержден коронавирус. За все время распространения инфекции, в регионе скончались 272 человека, еще 90 ушли из жизни от болезней, не связанных с новой инфекцией.

Есть и приятные новости. Болезнь победили еще 8 жителей региона. Всего, с инфекцией справились 17772 сибиряка.

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