Еще 171 человек заразился коронавирусом в Иркутской области
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Иркутской области с каждым днем продолжает расти количество зараженных коронавирусом. На утро, 12 октября инфекцию подхватил еще 171 человек. Таким образом, количество заболевших в нашем регионе составляет уже 20739. Госпитализировано 2014 сибиряков. Такие данные приводит оперштаб правительства Иркутской области.
Увы, но, с каждым днем, в Приангарье растет количество умерших от COVID-19. За сутки скончались еще два пациента, у которых официально был подтвержден коронавирус. За все время распространения инфекции, в регионе скончались 272 человека, еще 90 ушли из жизни от болезней, не связанных с новой инфекцией.
Есть и приятные новости. Болезнь победили еще 8 жителей региона. Всего, с инфекцией справились 17772 сибиряка.
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