Автобус №28 и Тойота столкнулись в центре Иркутска: травмы получили двое детей. Фото: "ДТП 38RUS"

Серьезная авария произошла утром, 12 октября на улице Чкалова, в Иркутске. Там лоб в лоб столкнулись автобус №28, который ехал со стороны ангарского моста, и Тойота Королла. В момент столкновения в салоне ПАЗика находилось около 20 пассажиров. Никто из них не пострадал. За рулем легковушки находилась 32-летняя женщина. Она также не пострадала.

- Кроме этого, в Тойоте в детском кресле сидел 2-летний ребенок, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Еще один 8-летний школьник был пристегнут ремнем безопасности. Дети получили незначительные травмы.

Кто стал виновником аварии, пока неизвестно. Во всех причинах происшествия разбираются инспекторы ГИБДД.

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