Продление режима самоизоляции в Иркутске: работающие пенсионеры могут оформить больничные до 9 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Итак, ожидается продление режима самоизоляции в Иркутске.

- Жителям области старше 65 лет продлены больничные до 9 ноября. Сегодня Указ Губернатора будет подписан об этом, - сообщила на своей странице в "Фэйсбуке" депутат Заксобрания Иркутской области Наталья Дикусарова.

Продление режима самоизоляции в Иркутске значит, что пожилые работающие сибиряки могут еще отсидеться дома, что важно в условиях распространения инфекции. Напомним, за сутки коронавирус диагностировали еще у 171 жителя Приангарья, прирост увеличивается. Однако в нашем регионе скорость распространения COVID-19 остается одной из самых низких в Сибири.

Кроме продления режима самоизоляции в Иркутске принимаются и другие меры. Так, в общественном транспорте пассажиры должны быть в медицинских масках, с 12 октября начинаются рейды.