Приехал на заработки и исчез: 40-летний мужчина пропал без вести в Иркутске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

В Иркутске уже три месяца безуспешно ищут 40-летнего жителя Саянска Константина Комбатова. Еще в июле он приехал в столицу Приангарья на заработки и вскоре перестал выходить на связь с родными и близкими. Известно, что в последний раз мужчину видели 6 октября на заправке в районе Глазковского моста. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина покупал ему продукты.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают приметы пропавшего. Его рост 180 сантиметров, среднее телосложение, темные короткие волосы, карие глаза. Был одет в темно-синюю куртку, темно-синие трико, черную футболку с красными полосками, и черные кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Константина Комбатова, просят сообщать в ближайший отдел полиции.

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