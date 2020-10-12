Пьяный дебошир напал с кулаками на полицейского в Иркутске

Обычная проверка документов инспекторами ГИБДД у водителя Тойоты Короллы из Иркутска закончилась скандалом и потасовкой. Все произошло в ночь на 18 сентября, на улице Байкальская. Когда полицейские остановили японское авто, 43-летняя женщина, находившаяся за рулем, заявила инспекторам, что оставила водительское удостоверение и документы на машину дома. После чего, спокойно села за руль и нажала на педаль газа. Полицейские бросились в погоню и вскоре догнали нарушительницу.

Здесь и начался скандал. Из Тойоты вышел муж автолюбительницы и сразу бросился на инспектора с кулаками. Сотрудника спас напарник, который оттащил разъяренного мужчину от коллеги. Весь инцидент попал на видеорегистратор, установленный в салоне патрульной машины.

- Когда составлялся протокол, муж с женой вели себя неадекватно, - сообщили в пресс-службах ГУ МВД и СУ СК России по Иркутской области. – Они обругали полицейских матом и пытались сбежать. При этом мужчина был сильно пьян.

При этом, в отделе ОВД, буйная парочка еще пыталась доказать, что это они пострадали от набросившихся на них инспекторов. Когда им показали запись с видеорегистратора, муж с женой признались, что плохо помнят события той ночи. Теперь, женщину ждет административный штраф, а у ее 43-летнего супруга дела еще хуже. В отношении 43-летнего дебошира возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».