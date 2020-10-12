Розыск пропавшего в иркутской тайге сборщика ягод прекращен. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Почти две недели длился поиск жителя села Зулмай Зиминского района, отправившегося в тайгу 29 сентября на сбор дикоросов. Односельчане и семья надеялись на счастливый исход розысков - они знали, что мужчина бывалый таежник, здешние места знает, зимовья в округе тоже, отправился в путь на лодке с запасом продуктов. Однако розыски закончились трагедией.

"От рыбаков и охотников, находившихся в районе поиска, мы получили информацию о том, что лодку пропавшего мужчины видели в районе урочища Хотхур рядом с зимовьем, - рассказывает начальник Центрального поисково-спасательного отряда пожарно-спасательной службы Иркутской области Николай Гончаров. - Добраться туда на катере было невозможным, поскольку водоем покрылся льдом. Преодолев пять километров по лесу пешком, мы обнаружили сгоревшее зимовье, внутри которого находился погибший мужчина, возле строения было обнаружено тело второго. Свидетели опознали в одном из погибших разыскиваемого.

В деле будут разбираться дознаватели МЧС, задача которых - установить причину пожара. По всей вероятности, мужчина с другом решили переночевать в зимовье по дороге домой, а ночью начался пожар, спастись от которого не удалось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зэк, осужденный за тяжкое преступление, сбежал из колонии-поселения в Усть-Куте (Подробности)