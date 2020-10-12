Налетчика на салоны сотовой связи в Иркутске поймали благодаря пользователям соцсетей. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

В Иркутске удалось поймать налетчика на салоны сотовой связи, который врывался в торговые павильоны и похищал смартфоны. Задержали его благодаря пользователям соцсетей, которые сначала увидели ориентировку на преступника в пабликах, а затем, узнав его, сообщили в полицию.

- Грабителем оказался 28-летний житель Иркутского района, - сообщили в тпресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Мужчина, который ранее не был судим, уже сознался в преступлениях. Краденные телефоны он сдавал в скупку.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ему грозит до четырех лет тюрьмы.

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