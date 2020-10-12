Пятьдесят региональных проектов по 11 нацпроектам реализуют в Иркутской области

Александр Ведерников подчеркнул роль контрольно-счетных органов субъектов РФ в реализации нацпроектов.

Председатель Заксобрания Иркутской области Александр Ведерников призвал контрольно-счетные палаты регионов России активнее участвовать в обучении органов местного самоуправления основам проектного управления. Об этом спикер сказал, обращаясь к участникам межрегиональной конференции, посвященной этой теме.

«Контрольно-счетные органы играют очень важную методологическую роль, - сказал Александр Ведерников. - Так, в Приангарье именно Контрольно-счетная палата проанализировала федеральную модельную конструкцию, и то, как это было реализовано в других субъектах, определила лучшие практики. Эту позицию мы доносим до исполнительной власти региона, и далее - до муниципалитетов».

Конференция была организована Контрольно-счетной палатой Иркутской области. На мероприятии с докладами выступили директор Департамента международного и регионального сотрудничества Счетной палаты России Тимур Махмутов, а также представители контрольных органов Алтайского, Красноярского, Хабаровского краев, Хакасии, Новосибирска и Новосибирской области, Ямало-Ненецкого автономного округа.

Уточним, в Приангарье реализуется 50 региональных проектов в рамках 11 национальных проектов. Общий объем расходов составляет 30,5 млрд рублей, из них более 40% направляется в бюджеты 111 муниципалитетов. В апреле был создан проектный офис по реализации нацпроектов. В 2019 году исполнение региональных проектов составило 87,3%. На октябрь 2020 года освоено только 48% от плана.