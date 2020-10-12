Горячая линия по COVID-19 заработала в Иркутске. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Шквал телефонных звонков жителей Иркутской области обрушился на телефоны горячей линии, которая работает ежедневно с 8 утра до 12 ночи. Она возобновила прием обращений жителей региона в понедельник, 12 октября.

- Сегодня одна из главных задач - наладить обратную связь: «житель-лечебное учреждение». Для этого мы и создаем горячие линии, которые будут дополнять, а где-то и контролировать решения, принятые на уровне поликлиник, лечебных учреждений, служб скорой медицинской помощи. Повторю, что в борьбе с коронавирусом в приоритете профилактические меры: строгое соблюдение масочного режима, социальной дистанции, дезинфекция и информационная составляющая, - отметил глава Иркутской области Игорь Кобзев.

Среди тех, кто отвечает на вопросы жителей – по два сотрудника Минздрава и Роспотребнадзора региона, психолог. А общее число специалистов - около 20.

С какими проблемами обращаются в центр? Людей интересует работа поликлиник, как сдавать анализы на коронавирус, как получить постановление о самоизоляции в случае болезни, об особенностях действия режима повышенной готовности в регионе.

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