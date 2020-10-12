Ангарский ХК «Ермак» проиграл «Динамо» из Московской области в домашнем матче ВХЛ. Фото: Татьяна ГЛЮК.

Хоккеисты ангарского «Ермака» потерпели второе подряд поражение в домашней серии Высшей хоккейной лиги. На своем льду «оранжевые» уступили «Динамо» из Московской области со счетом 2:3. Судьба встречи решилась в дополнительное время.

Преимущество гости завладели еще в первом периоде, когда отправили в ворота нашей команды две шайбы. Отличились Егор Аланов и Иван Иванов. Ангарчане ответили на это одним точным броском в исполнении Дениса Игнашина.

Во втором отрезке зрители заброшенных шайб не увидели, а в третьем «Ермаку» удалось восстановить равновесие усилиями все того же Дениса Игнашина. В основное время команды победителя выявить не смогли, и встреча перетекла в овертайм, где удача улыбнулась динамовцам. Победу «Динамо» принес Илья Шипов.

Следующий матч «Ермак» проведет 14 октября. На своем льду «оранжевые» примут «Югру» из Ханты-Мансийска.