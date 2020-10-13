Продажа арестованного телевизора закончилась для сибиряка исправительными работами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель города Зимы ближайшие девять месяцев он будет трудиться на благо общества. К этому его приговорил суд после того, как мужчина продал находящийся под арестом судебных приставов телевизор. К тому времени он накопил долг по алиментам дочери в размере 32, 5 тысяч рублей.

- Однако, с целью избежать изъятия своего имущества в счет погашения задолженности, должник продал арестованное имущество, вырученные денежные средства потратил на личные нужды, - отмечают в пресс-службе Управления федеральных судебных приставов по Иркутской области.

До этого нерадивый папаша уже привлекался к ответственности за отказ содержать своего ребенка и незаконные действия с имуществом, находящимся под арестом. Возможно, надеялся, что удастся уйти от реальной ответственности. Не получилось.

Зиминский городской суд Иркутской области приговорил его к исправительным работам сроком 9 месяцев с удержанием из заработной платы 10%, а также назначил 120 часов обязательных работ.