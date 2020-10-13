Китаец убил знакомого за пощечину и проведет 9,5 лет в сибирской колонии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Девять с половиной лет проведет в сибирской колонии китаец, который убил своего приятеля в Бурятии. За это время ему придется, хотя бы частично, переосмыслить свое отношение к жизни.

- Подсудимый вину в предъявленном ему обвинении признал, пояснив, что в ходе ссоры с потерпевшим, последний оскорбил его и ударил по щеке, отчего он разозлился и убил его, - сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.

Приговор суда за такое убийство оказался достаточно жестким. Его приговорили к 9, 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Адвокат подал апелляционную жалобу, сославшись на слишком суровое наказание и просил учесть, что погибший оскорбил его.

Однако наказание признано справедливым. Также отмечается, что заключение должно привести к социальной справедливости.