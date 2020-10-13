Семь больных коронавирусом умерли в Иркутской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По последним данным, опубликованным оперштабом Иркутской области, на 13 октября в регионе насчитывается 20 тысяч 918 больных коронавирусом. Это число выросло на 179 за последние сутки.

- Госпитализировано 2122 человек, за минувшие сутки на 13 октября количество тех, кому требуется медицинская помощь в стационаре, выросло на 108 человек, - сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области. - Выздоровело 17 тысяч 854 заразившихся, за последний день еще 82 пациента отправились домой.

К сожалению, растет и число смертей от кронавируса. Непосредственно от этого заболевания умерло 279, в том числе за последний день - 7, От осложнений других заболеваний 90. Общее число скончавшихся с COVID-19 достигло 369. В регионе применяются все необходимые меры для предотвращения распространения инфекции.