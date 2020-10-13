Отключение отопления в Иркутске 14 октября: адреса, время отключения и возобновления подачи тепла Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание! Операторами Теплосети запланировано отключение отопления в Иркутске 14 октября. «Тепло» временно исчезнет из нескольких домов в четырех районах города. Теплоснабжения не будет на улице Ржанова в Октябрьском районе, на улицах Баумана и Ярославского – в Ленинском, в Правобережном – на улице Советской, в Свердловском районе под отключение отопления в Иркутске 14 октября попадут улица Банзарова и микрорайон Березовый.

Отключение отопления в Иркутске 14 октября не продлится более суток. Подача тепла прекратиться в 09.00 утра, возобновиться где-то в 17.00, где-то в 20.00 (см. таблицу).

- Это необходимо для диагностики и ремонтных работ на тепловой сети, чтобы избежать аварийных ситуаций в будущем, - сообщает Оператор теплосети Иркутска.

Отключение отопления в Иркутске 14 октября: смотрим адреса

Отключение отопления в Иркутске 14 октября: адреса, время отключения и возобновления подачи тепла. Фото: Оператор теплосети Иркутска

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