Молодая мать из Иркутска, находясь под следствием, продавала горожанам несуществующие коляски. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Ни уголовное дело, ни приговор суда, не испугали 29-летнюю жительницу Иркутска, которая даже находясь под следствием, продолжила заниматься мошенничеством. Действовала аферистка так. В Интернете она размещала объявления о продаже детских колясок и кроваток по заниженной цене. При этом фотографии для объявлений она брала из сети. Затем представлялась покупателям менеджером крупной компании из Новосибирска, а для оформления заказа требовала перевести всю сумму покупки авансом. После того, как ей отправляли деньги, она отключала телефон.

В 2018 году женщина пошла под суд. Оказалось, по такой схеме она обманула 12 человек. Суд приговорил ее 6 годам тюрьмы, однако сделал отсрочку на 14 лет, пока не подрастет ее ребенок. Аферистка не успокоилась. Она сменила фамилию и продолжила заниматься своим криминальным ремеслом. В отношении нее было возбуждено новое уголовное дело по 2 эпизодам. По статье «Мошенничество» ей грозило еще 5 лет колонии.

- Но и после этого, она не оставила свое занятие, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Полицейские узнали еще о 8 новых аферах, которые она провернула летом и осенью 2020 года.

Полиция еще раз просит жителей региона быть бдительными при покупках в Интернете.