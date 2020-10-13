Отключение электричества в Иркутске 14 октября 2020: адреса, время возобновления подачи

Отключение электричества в Иркутске 14 октября 2020: время отключения, адреса Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Отключение электричества в Иркутске 14 октября 2020 запланировано в Ленинском, Октябрьском, Правобережном и Свердловском районах. Время прекращения подачи электроэнергии для разных улиц регионального центра – разное. Где-то «света» не будет всего 40 минут, а где-то около девяти часов.

Специалисты в группе Иркутской электросетевой компании в соцсетях предупреждают, что в редких случаях время может быть увеличено из-за затянувшихся ремонтных работ.

Отключение электричества в Иркутске 14 октября 2020 пройдет на улицах Семашко, Ярославского, Тельмана, Полярная, Розы Люксембург, Байкальская, Есенина , Ипподромная, Култукская, Лызина, Урожайная, Рабочего штаба, Радищева, Баррикад, Гоголя, Ломоносова, Терешковой и других (см. таблицу).

Отключение электричества в Иркутске 14 октября 2020: Ленинский район

Отключение электричества в Иркутске 14 октября 2020: Ленинский район. Фото: группа в соцсетях "Свет 38"

Отключение электричества в Иркутске 14 октября 2020: Октябрьский район

Отключение электричества в Иркутске 14 октября 2020: Октябрьский район. Фото: группа в соцсетях "Свет 38"

Отключение электричества в Иркутске 14 октября 2020: Правобережный район

Отключение электричества в Иркутске 14 октября 2020: Правобережный район. Фото: группа в соцсетях "Свет 38"

Отключение электричества в Иркутске 14 октября 2020: Правобережный район. Фото: группа в соцсетях "Свет 38"

Отключение электричества в Иркутске 14 октября 2020: Свердловский район

Отключение электричества в Иркутске 14 октября 2020: Свердловский район. Фото: группа в соцсетях "Свет 38"

Отключение электричества в Иркутске 14 октября 2020: Свердловский район. Фото: группа в соцсетях "Свет 38"

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