Иркутский «Зенит» на своем поле проиграл московской «Казанке». Фото: Татьяна ГЛЮК.

Футболисты иркутского «Зенита» потерпели очередное поражение в Профессиональной футбольной лиге. На заснеженном поле одноименного стадиона в Иркутске II наши парни проиграли московской «Казанке» со счетом 1:3.

При этом счет в матче открыли зенитовцы. Уже на 9 минуте встречи вперед хозяев поля вывел Дмитрий Пытлев, который головой замкнул передачу с углового. Правда, вели в счете иркутяне совсем недолго. Уже на 24 минуте полузащитник «Казанки» Георгий Махатадзе восстановил равновесие. Еще через 4 минуты грубо ошибся голкипер «Зенита» Максим Счастливцев, который «подарил» мяч гостям, неудачно введя его в игру. Этим воспользовался все тот же Георгий Махатадзе, который одним касанием переправил мяч в сетку.

Ну а сняли все вопросы о победителе гости в самом конце матча после гола Николая Титкова.

Следующий матч «Зенит» проведет 16 октября против «Мурома». Встреча пройдет на иркутском стадионе «Зенит».