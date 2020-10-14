13073 человек заболели ОРВИ в Иркутской области за неделю Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области сейчас сезон простуд. За последнюю неделю ОРВИ заболели 13 073 сибиряка. Специалисты отмечают, что за эти семь дней чаще заболевали взрослые. Однако, детей, подхвативших острые респираторно-вирусные заболевания, все же 51% от этих тринадцати тысяч.

«Случаев гриппа на территории региона пока не выявлено», - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Иркутской области.

А это значит, что самое время сейчас получить иммунитет от вирусов гриппозной этиологии – поставить прививку. После введения вакцины защитный эффект наступит уже на 8-12 день и будет с вами в течение 12 месяцев. В Приангарье «укол здоровья» поставили 707450 жителей, из них детей - 190693.

Кому, согласно национальному календарю прививок, нужно прививаться от гриппа:

Кому нужно ставить прививку от гриппа. Фото: Ростпотребнадзор по Иркутской области

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