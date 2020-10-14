Полицейские разыскивают подозреваемую в краже сумки в Иркутске
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
Иркутские полицейские просят всех, кто узнает женщину на фото, позвонить в участок. Брюнетка подозревается в краже сумки у покупательницы в одном из торговых центров города.
«Потерпевшая рассказала сотрудникам, что оплачивая покупку, оставила свою красную сумку на кассе», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – «На несколько минут женщина отвлеклась на телефонный звонок, после чего обнаружила пропажу имущества».
Камеры видеонаблюдения, установленные в торговом зале, записали действия той, что взяла имущество иркутянки. Приметы подозреваемой – черный волосы, на вид лет 30, куртка и штаны – черные, ботинки коричневые.
Ущерб от кражи сумки с личными вещами оценивается в более, чем 19 000 рублей. Если вы узнали подозреваемую, звоните 02.
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