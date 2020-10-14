После ареста квартиры житель Иркутского района оплатил задолженность по кредиту Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Житель Иркутского района задолжал банку 600 тысяч рублей и едва не лишился крыши над головой. Долг банкирам во время не был уплачен, кредиторы обратились в суд. К судебным приставам пришло сообщение о необходимости взыскании с должника необходимой суммы. В сроки, установленные для добровольного погашения задолженности, мужчина средства не вернул.

«Тогда был составлен акт описи и ареста трехкомнатной квартиры в поселке Маркова Иркутского района с целью ее дальнейшей реализации на торгах», - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области.

После этого должник сразу нашел нужную сумму и вернул долг.

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