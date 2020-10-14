Рецидивиста из Амурской области, судимого уже 18 раз, задержали в Иркутске Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Украл 5 электроинструментов и был пойман. 52-летнего уроженца Амурской области накануне задержали полицейские в Иркутске. Мужчина разбил окно, залез в дом в садоводстве Ангара на улице Западная и похитил инструментов на 18 000 рублей.

«На месте преступления были изъяты следы обуви и ладоней, а также лом, которым предположительно подозреваемый разбил стекло», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Благодаря этим уликам удалось оперативно выйти на след подозреваемого, но электроинструменты он уже успел продать в скупку. Совершать преступления для мужчины – не впервой. Оказалось, что он уже 18 раз был судим, в том числе кражи и оборот наркотиков. Освободился только в августе этого года. Теперь ему снова грозит следствие и суд. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».

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