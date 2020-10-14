Иркутские дороги будут поливать рассолом от гололеда

Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.

Муниципальное предприятие «ИркутскАвтодор» подготовилось к зиме. На складах всегда есть как минимум двухнедельный запас соли и смесей для посыпки дорог от гололеда, и он постоянно пополняется. Как рассказал директор предприятия Михаил Малыхин, в этом году на иркутских дорогах будет применен комбинированный способ борьбы с наледью – к обычной соли добавится рассол, который быстрее справляется с замерзшей водой. При этом стоит подчеркнуть, что это реагент природного происхождения.

- Рассолы будем использовать на особо загруженных участках, а также наиболее опасных – спусках, подъемах, карманах на остановках транспорта, - отметил Михаил Малыхин. – Это не ноу-хау. Практика применения солевых растворов существует во многих странах с холодным климатом. Так как на городских дорогах разметка должна быть видна круглогодично, для удаления снега и льда используют разные методы. Ранее в Иркутске рассол применялся для предварительной обработки и последующего плавления наледи. Сейчас его планируется использовать примерно на четверти городских дорог.

Кстати, во время первого снегопада в Иркутске на уборку дорог вышли порядка 36 машин. При этом было налажено взаимодействие с ГИБДД, сотрудники которого сообщали, где дорожная техника нужна в первую очередь. Между тем, без ДТП все же не обошлось. И одна из серьезных причин таких происшествий – летняя резина.

- Некоторые водители до сих пор не заменили автошины на зимние, - отметил Михаил Малыхин. – Хотелось бы обратиться ко всем автолюбителям и напомнить, что пора «переобуть» машины, ведь это не только их собственная безопасность, но и всех участников дорожного движения. «ИркутскАвтодор» предпринимает все усилия к тому, чтобы обеспечить комфортные условия на дорогах. Но и сами водители должны помнить, что от их действий тоже многое зависит.