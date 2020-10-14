Больше 21100 больных COVID-19 зарегистрировано в Иркутской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Коронавирус в Иркутской области снова набирает обороты. За прошедшие сутки подтверждено еще 183 случая инфицирования, общее число с начала пандемии на 14 октября - 21 тысяча 101. Пройдена еще одна знаковая отметка, теперь число зараженных растет еще с большей скоростью. Так количество заразившихся прирастало летом, в самый разгар первой волны COVID-19.

- Госпитализировано 2234 человека, за минувшие сутки это число выросло на 112, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области данные оперштаба по борьбе с коронавирусом. - Выздоровело 17932( плюс 78 за сутки).

К сожалению, болезнь весьма опасна и спасти работающим на пределе медикам удается не всех За прошедшие сутки мы потеряли еще семерых, а всего от ковида умерли 286 жителей Приангарья, и от обострений других заболеваний на его фоне 91.