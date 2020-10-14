Вторые сутки подряд в Иркутской области 7 человек умирает от коронавируса Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области, по данным оперативного штаба на 14 октября, вторые сутки подряд от коронавируса умирает по семь человек. Тем временем, общее число заразившихся опасной инфекцией уже перевалило за 21 тысячу.

- Подтвержденных случаев инфицирования 21 101(+183), в том числе госпитализировано 2234 (+112), выздоровело 17932(+78), умерло 286 (+7), умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 91 (+), - привели статистику в оперштабе Приангарья по борьбе с коронавирусом.

Меры по борьбе с коронавирусом в Иркутской области усиливаются. Так, уже приостановлена работа саун, соляриев, ночных клубов и детских игровых. Общепит принимает посетителей только до 23 часов. А в автобусы, магазины и торговые центры сибиряков могут не пустить без медицинских масок. Кроме того, за несоблюдение мер безопасности могут выписать штраф.