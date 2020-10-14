Разъяренный бык напал на людей на остановке в Иркутске. Фото: Евгения ГУСЕВА

Разъяренный бык напал на людей на остановке в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске. Вероятно, он принадлежал жителю какого-то из частных домов на окраине, содержался во дворе и пасся где-то в окрестностях, но вырвался на свободу. Вид большого города и поток машин сделал его агрессивным.

-Он тут пытался протаранить машину, потом побежал к остановке, - рассказывают местные жители.

Они и вызвали полицию.

- Сегодня около 11 часов утра в дежурную часть полиции поступило 5 сообщений от жителей Иркутска о том, что на одной из центральных улиц Ленинского района бык нападает на людей, - сообщают в ГУ МВД по Иркутской области. - От его действий пострадали двое местных жителей на остановке, в том числе и школьница.

Чтобы дальнейшее не привело к трагедии, а бык способен убить человека, на место был отправлен экипаж ППС. Полицейские пристрелили обезумевшее животное.