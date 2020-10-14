Александр Ведерников: необходимо повышать эффективность мер поддержки сельского хозяйства.

Депутаты Заксобрания на ближайшей сессии обсудят эффективность мер поддержки сельского хозяйства в Приангарье. Об этом заявил председатель областного парламента Александр Ведерников по результатам рабочей поездки на сельхозпредприятия Усольского района.

Участие в поездке принимали также вице-спикер Кузьма Алдаров, председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Роман Габов и депутат, первый заместитель гендиректора СХ ПАО «Белореченское» Степан Франтенко.

«Мы планируем заслушать вопрос развития сельхозпроизводства, и в преддверие этого обсуждения решили побывать на наших флагманских сельхозпредприятиях, поговорить со специалистами, которые не понаслышке понимают все нужды и чаяния отрасли, - отметил Александр Ведерников. – Сегодня аграрии поднимают вопросы эффективности бюджетной поддержки. В частности, примеры соседних регионов показывают, что поддержка может быть более точечной и давать лучший результат».

Спикер отметил, что также остро стоит и кадровый вопрос, решение которого также требует бюджетной поддержки в части комплексного развития сельских территорий – строительства жилья, социальных объектов, дорог. Кроме того, сельхозпроизводители поднимают вопрос газификации региона, которая позволила бы сократить их расходы на отопление, сушку и другие производственные процессы.

Депутаты посетили Усольский молочный завод, который входит в состав «Белореченского». Как рассказал директор завода Андрей Трынкин, последние 5 лет на производстве внедряются новые технологии, приобретается новое современное оборудование, которое позволяет автоматизировать процессы. Так, в 2018 году запустили цех производства сухого обезжиренного молока мощностью 50 тонн в месяц, обновили цех розлива молочных продуктов. Сегодня завершается строительство аппаратного цеха с обновленным оборудованием, что позволит увеличить мощность завода на 50%.

Парламентарии посетили и зерносушильный комплекс СХАО «Белореченское». Степан Франтенко рассказал, что по итогам поездки будет сформирован ряд предложений по поддержке сельского хозяйства. По его словам, в текущей экономической ситуации аграрии вынуждены корректировать свои планы. Например, многие предприятия поставляли свою продукцию в школы и детские сады, работа которых была ограничена долгое время из-за пандемии. Также становится сложнее приобретать импортную технику из-за роста стоимости валют. Тем не менее, «Белореченское» ставит перед собой задачу нарастить производство.

Кроме того, депутаты обсудили итоги уборочной кампании с Виталием Шадриным, руководителем ЗАО «Большееланское», которое является одним из крупнейших в Иркутской области по производству и реализации молока и молочной продукции.