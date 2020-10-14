Водитель грузовика насмерть сбил пешехода в Тулуне Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия, которое накануне произошло в Тулуне. Во время движения по трассе Р-255 "Сибирь" водитель грузовика с прицепом не заметил пешехода, который решил перейти дорогу прямо перед ним.

"В результате автомобилист наехал на 62-летнего мужчину. Тот скончался до приезда скорой помощи", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Сотрудники дорожной инспекции проводят проверку и выясняют все детали трагедии. В скором времени они дадут дорожно-транспортному происшествию правовую оценку. Полицейские напоминают: на дороге и водители, и пешеходы должны быть всегда на чеку. Нельзя начинать движение или переходить улицу, не убедившись что это на сто процентов безопасно. В противном случае даже простая прогулка может закончиться трагедией.